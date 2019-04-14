Бен Симмонс: если фаны «Филадельфии» освистывают нас, пусть болеют за соперника

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс выразил крайнее недовольство тем, что болельщики на домашней арене освистали его команду во время первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Бруклин Нетс».



«Если кто-то из зрителей в нашем зале собирается освистывать «Филадельфию», то пусть лучше болеет за соперника. Считаю так. Если ты болельщик «Сиксерс» и освистываешь свою команду, то лучше прямо поддерживай противника», – приводит слова Симмонса ESPN.



Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счётом 102:111, и теперь «Сиксерс» уступают в серии — 0-1. Симмонс в этой встрече набрал 9 очков, совершил 7 подборов, отдал 3 передачи, сделал 1 перехват и поставил 3 блок-шота за 32 минуты.

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