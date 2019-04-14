Керр: удаление Беверли и Дюранта – лучшая сделка «Клипперс» в сезоне

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после первого матча серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» выразил уверенность, что лёгкого форварда его команды Кевина Дюранта намеренно спровоцировал на удаление за два технических фола защитник соперника Патрик Беверли.



«Это фирменные штучки Беверли. И мы говорили о них при подготовке к серии. Патрик – выдающийся специалист по игре в обороне. Он отдаёт на площадке все силы и заслуживает уважения за это. Но нельзя ввязываться в конфликты с ним. Это невыгодный размен для нас. В нынешнем сезоне «Клипперс» осуществили ряд удачных сделок. Но удаление Беверли и Дюранта, наверное, стало лучшей из них», – приводит слова Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 121:104, и «Уорриорз» повели в серии — 1-0. Дюрант в этой встрече набрал 23 очка, совершил 4 подбора, отдал 3 передачи, сделал перехват и поставил 3 блок-шота за 32 минуты. Беверли записал в актив 3 очка, 7 подборов, 7 передач и перехват за 31 минуту.

Дюранта и Беверли удалили после стычки