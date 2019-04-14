ВЭФ обыграл БК «Цмоки-Минск» и прервал серию из трёх поражений

ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанёс поражение БК «Цмоки-Минс». Встреча, проходившая в Риге (Латвия), завершилась победой хозяев со счётом 70:66. Гости уже в первой четверти добились преимущества «+7» и удерживали его до заключительной десятиминутки. Но во время последней четверти ВЭФ переломил ход встречи.

Самыми результативными в матче стали разыгрывающий ВЭФ Гленн Коси и форвард гостей Никита Мещеряков — оба набрали по 11 очков.

Благодаря этой победе ВЭФ прервал серию из трёх поражений. Клуб из Риги занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 9 победами в 25 матчах. «Цмоки-Минск» замыкает турнирную таблицу, одержав лишь 3 победы в 24 матчах.

В следующем туре ВЭФ сыграет с БК «Локомотив-Кубань», а «Цмоки-Минск» встретится с «Зеленой Гурой».