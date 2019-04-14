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ВЭФ обыграл БК «Цмоки-Минск» и прервал серию из трёх поражений

ВЭФ обыграл БК «Цмоки-Минск» и прервал серию из трёх поражений
Баскетбол / Единая лига ВТБ

ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанёс поражение БК «Цмоки-Минс». Встреча, проходившая в Риге (Латвия), завершилась победой хозяев со счётом 70:66. Гости уже в первой четверти добились преимущества «+7» и удерживали его до заключительной десятиминутки. Но во время последней четверти ВЭФ переломил ход встречи.

Самыми результативными в матче стали разыгрывающий ВЭФ Гленн Коси и форвард гостей Никита Мещеряков — оба набрали по 11 очков.

Благодаря этой победе ВЭФ прервал серию из трёх поражений. Клуб из Риги занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 9 победами в 25 матчах. «Цмоки-Минск» замыкает турнирную таблицу, одержав лишь 3 победы в 24 матчах.

В следующем туре ВЭФ сыграет с БК «Локомотив-Кубань», а «Цмоки-Минск» встретится с «Зеленой Гурой».

Единая лига ВТБ
14 апреля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ВЭФ
Рига, Латвия
70 : 66
(13:20, 19:17, 18:20, 20:9)
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
ВЭФ: Коси - 11, Дерхэм - 10, Мистерс - 10, Гражулис - 10, Каварс - 7, Зак - 6, Кохс - 5, Яниченокс - 4, Ате - 4, Аусейс - 3
Цмоки-Минск: Мещеряков - 11, Сарикопулос - 10, Белянков - 10, Саддлер - 8, Михайлович - 7, Семенюк - 7, Тростинецкий - 6, Кудрявцев - 5, Раш - 2, Вабищевич, Полищук
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