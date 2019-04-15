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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Детройт» в первом матче серии

Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Детройт» в первом матче серии
Баскетбол / НБА

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил с разгромным счётом 121:86 (38:18, 32:25, 27:18, 24:25).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка и совершил 17 подборов. 16 очков в составе победителей набрал Джордж Хилл, 15 — у Эрик Бледсо.

Самым результативным в составе «Детройта» стал защитник Люк Кеннард, на счету которого 21 очко. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил центровой Андре Драммонд.

Таким образом, «Бакс» открыли счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 18 апреля и также пройдёт в Милуоки.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
121 : 86
(38:18, 32:25, 27:18, 24:25)
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Хилл - 16, Бледсо - 15, Лопес - 14, Миддлтон - 14, Браун - 11, Коннотон - 10, Фрейзер - 7, Уилсон - 6, Миротич - 4, Брогдон, Снелл, Ильясова
Детройт Пистонс: Кеннард - 21, Драммонд - 12, Джексон - 12, Томас - 9, Галлоуэй - 6, Эллингтон - 5, Пачулия - 5, Мейкер - 4, Смит - 4, Робинсон - 4, Браун - 2, Лойер - 2, Кальдерон
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