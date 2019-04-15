Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Детройт» в первом матче серии

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил с разгромным счётом 121:86 (38:18, 32:25, 27:18, 24:25).

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Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка и совершил 17 подборов. 16 очков в составе победителей набрал Джордж Хилл, 15 — у Эрик Бледсо.

Самым результативным в составе «Детройта» стал защитник Люк Кеннард, на счету которого 21 очко. Дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов оформил центровой Андре Драммонд.

Таким образом, «Бакс» открыли счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 18 апреля и также пройдёт в Милуоки.