«Хьюстон» благодаря дабл-даблу Хардена разгромил «Юту» и повёл в серии

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромил «Юту Джаз» — 122:90. Четвёртую четверть хозяева выиграли со счётом 39:19.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Капелы – 16 баллов и 12 подборов. 17 очков в активе Эрика Гордона, 14 – у Криса Пола.

В составе «джазменов» дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил центровой Руди Гобер. 19 баллов на счету Донована Митчелла, 15 – у Рики Рубио, 13 – у Деррика Фэйворса.

«Хьюстон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на площадке «ракетчиков» 18 апреля, начало – в 4:30 мск.