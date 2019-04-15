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«Хьюстон» благодаря дабл-даблу Хардена разгромил «Юту» и повёл в серии

«Хьюстон» благодаря дабл-даблу Хардена разгромил «Юту» и повёл в серии
Баскетбол / НБА

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромил «Юту Джаз» — 122:90. Четвёртую четверть хозяева выиграли со счётом 39:19.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 результативных передач. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Капелы – 16 баллов и 12 подборов. 17 очков в активе Эрика Гордона, 14 – у Криса Пола.

В составе «джазменов» дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил центровой Руди Гобер. 19 баллов на счету Донована Митчелла, 15 – у Рики Рубио, 13 – у Деррика Фэйворса.

«Хьюстон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на площадке «ракетчиков» 18 апреля, начало – в 4:30 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
15 апреля 2019, понедельник. 04:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
122 : 90
(31:24, 28:20, 24:27, 39:19)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 29, Гордон - 17, Капела - 16, Пол - 14, Хаус - 11, Такер - 11, Фарид - 11, Грин - 9, Риверс - 4, Шамперт, Кларк, Илариу, Хартенштайн
Юта Джаз: Гобер - 22, Митчелл - 19, Рубио - 15, Фэйворс - 13, Краудер - 9, Инглс - 3, Сефолоша - 3, О'Нил - 2, Корвер - 2, Ньянг - 2, Аллен, Нето, Юдо
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