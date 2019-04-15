«Лейкерс» и «Кливленд» проведут собеседования с Джувэном Ховардом

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс» получили разрешение от «Майами Хит» провести собеседование с ассистентом главного тренера Джувэном Ховардом относительно вакантных должностей наставника, сообщает ESPN.



По окончании регулярного чемпионата «Лейкерс» расторгли контракт с Люком Уолтоном по взаимному согласию сторон, а «Кливленд» прекратил сотрудничество с Ларри Дрю.



46-летний Ховард провёл в НБА 19 сезонов в качестве игрока. В частности, он выступал за «Майами» вместе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Также он работал с Джеймсом в роли члена тренерского штаба «Хит», в который входит с 2013 года.



«Кливленд» также планирует провести собеседование с ассистентом главного тренера «Даллас Маверикс» Джамалом Мосли.

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