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«Лейкерс» и «Кливленд» проведут собеседования с Джувэном Ховардом

«Лейкерс» и «Кливленд» проведут собеседования с Джувэном Ховардом
Баскетбол / НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс» получили разрешение от «Майами Хит» провести собеседование с ассистентом главного тренера Джувэном Ховардом относительно вакантных должностей наставника, сообщает ESPN.

По окончании регулярного чемпионата «Лейкерс» расторгли контракт с Люком Уолтоном по взаимному согласию сторон, а «Кливленд» прекратил сотрудничество с Ларри Дрю.

46-летний Ховард провёл в НБА 19 сезонов в качестве игрока. В частности, он выступал за «Майами» вместе с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом. Также он работал с Джеймсом в роли члена тренерского штаба «Хит», в который входит с 2013 года.

«Кливленд» также планирует провести собеседование с ассистентом главного тренера «Даллас Маверикс» Джамалом Мосли.

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