«Лейкерс» проведут собеседование с Монти Уильямсом

«Лос-Анджелес Лейкерс» получил от «Филадельфии Сиксерс» разрешение провести собеседование с Монти Уильямсом относительно должности главного тренера, сообщает ESPN. Этот пост стал вакантным после того, как организация расторгла контракт с Люком Уолтоном по взаимному согласию сторон по окончании регулярного чемпионата НБА.



47-летний Уильямс с 2010 по 2015 год в течение пяти сезонов возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс». Под его руководством команда одержала 173 победы при 221 поражении в регулярном чемпионате и дважды выходила в плей-офф, где оба раза уступала в первом раунде. В нынешнем сезоне Монти работает ассистентом Бретта Брауна в «Филадельфии».



Ещё одним кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс» является бывший наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю. С ним также планируется провести собеседование.

Тайрон Лю – основной кандидат на должность главного тренера «Лейкерс»