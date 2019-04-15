Док Риверс: Беверли и Дюрант не хотели драться по-настоящему

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс не считает серьёзной стычку защитника команды Патрика Беверли с лёгким форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

«Мне понравилось наблюдать за конфликтом Беверли и Дюранта. Это было забавно. Ведь на самом деле ни тот, ни другой не хотели драться по-настоящему. Выглядело так, как будто им доставляло удовольствие задирать друг друга. Пресса просто уделила слишком много внимания этому инциденту», – приводит слова Риверса Clutch Points.

В течение матча у Беверли и Дюранта было несколько столкновений, в которых они два раза получили по техническому фолу, что привело к удалению с площадки обоих.