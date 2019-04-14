38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Клипперс»

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 121:104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:25).

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Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 38 очков, совершил 15 подборов и отдал 7 передач. В активе Кевина Дюранта 23 очка и 3 подбора.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Монтрезл Харрелл, на счету которого 26 очков. Близок к дабл-даблу был Лу Уильямс (25 очков, 9 передач).

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 16 апреля и также пройдёт в Окленде.