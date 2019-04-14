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38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Клипперс»

38 очков Карри помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и победил со счётом 121:104 (36:27, 33:29, 29:23, 23:25).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, который набрал 38 очков, совершил 15 подборов и отдал 7 передач. В активе Кевина Дюранта 23 очка и 3 подбора.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал форвард Монтрезл Харрелл, на счету которого 26 очков. Близок к дабл-даблу был Лу Уильямс (25 очков, 9 передач).

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 16 апреля и также пройдёт в Окленде.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
14 апреля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
121 : 104
(36:27, 33:29, 29:23, 23:25)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Дюрант - 23, Грин - 17, Томпсон - 12, Казинс - 9, Игуодала - 8, Луни - 6, Богут - 3, Маккинни - 3, Кук - 2, Белл, Йеребко, Ливингстон
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 26, Л. Уильямс - 25, Жильжо-Александер - 18, Галлинари - 15, Грин - 10, Шамет - 3, Беверли - 3, Уоллес - 2, Чендлер - 2, Торнвелл, Робинсон, Темпл, Зубац
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