Трёхочковая дуэль Хардена и Митчелла – в видеообзоре матча «Хьюстон» – «Юта»

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Юта Джаз» в первом матче первого раунда плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались эффектный обмен точными трёхочковыми атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена и атакующего защитника «Юты» Донована Митчелла, роскошный аллей-уп в исполнении Хардена и его партнёра по команде центрового Клинта Капела, а также сольный проход Хардена через всю площадку.



Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 122:90. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал атакующий защитник победителей Джеймс Харден. У «Юты» отличился центровой Руди Гобер, набравший 22 очка. Теперь «Рокетс» ведут в серии 1-0.

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