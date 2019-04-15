Кантер: в худшей команде НБА меня считали слишком старым, чтобы играть

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер после первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» вспомнил, как во время выступлений за «Нью-Йорк Никс» в нынешнем сезоне его оставляли в запасе, чтобы дать игровое время молодым баскетболистам.



«Я был в худшей команде лиги, и даже там мне не давали играть, поскольку считали слишком старым. Эта ситуация очень расстраивала меня. Ведь я хотел лишь выходить на паркет и пытаться побеждать. Пару дней назад я посмотрел в зеркало и сказал себе: «Мне очень повезло оказаться в отличной организации с прекрасными партнёрами, которые верят в меня». Здесь я замечательно себя чувствую», – приводит слова Кантера ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Портленда» со счётом 104:99. После неё «Трэйл Блэйзерс» ведут в серии 1-0. Кантер в этой встрече набрал 20 очков, совершил 18 подборов, отдал 2 передачи, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 34 минуты.

«Портленд» с победы начал серию с «Оклахомой», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука