Харден: я уже видел все возможные варианты защиты против меня

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден после первого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» выразил уверенность, что сможет справиться с любой оборонительной тактикой соперника, поскольку успел изучить их все.



«Я в буквальном смысле уже видел все возможные варианты защиты против меня. Поэтому мне нужно только время на то, чтобы приспособиться к схеме оппонентов и рассказать партнёрам, какие позиции им нужно занимать», – приводит слова Хардена ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 122:90. После неё «Рокетс» ведут в серии 1-0. Харден в этой встрече набрал 29 очков, совершил 8 подборов, отдал 10 результативных передач и поставил блок-шот за 33 минуты.

«Хьюстон» благодаря дабл-даблу Хардена разгромил «Юту» и повёл в серии