«Сакраменто» объявил о подписании контракта с Люком Уолтоном

«Сакраменто Кингз» официально объявили о подписании контракта с Люком Уолтоном, сообщает официальный сайт команды.



Во главе команды Уолтон заменит уволенного недавно Дэйва Йоргера. «Сакраменто Кингз» завершил сезон на девятом месте в Западной конференции и в тринадцатый раз подряд не сумел выйти в плей-офф, что является худшим показателем в лиге.



Что касается Уолтона, то он лишь 12 апреля официально лишился должности главного тренера в «Лос-Анджелес Лейкерс». Стороны объявили об обоюдном расторжении контракта, хотя ряд СМИ сообщил, что на самом деле Уолтон был уволен.



Люк Уолтон возглавлял «озёрников» на протяжении трёх сезонов. За годы работы с командой Уолтон добился 98 побед и проиграл в 148 встречах. Нынешний сезон стал лучшим за последние несколько лет, тем не менее «Лейкерс» завершили его на 10-м месте в Западной конференции и не выполнили поставленной цели по выходу в плей-офф.