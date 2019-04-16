Райкович: ничего страшного не произошло, будем биться!

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».



«В первую очередь хочу поздравить команду соперника. «Локомотив-Кубань» — очень серьёзный соперник. Конечно мы хотели подарить победу своим болельщикам, мы старались, ребята бились. Но в защите не смогли сдержать снайпера Дорелла Райта, дали ему забить несколько ключевых трехочковых. Что касается нападения, то мы не смогли реализовать свои шансы. В любом случае ничего страшного не произошло, продолжим готовится к следующему, домашнему матчу с «Енисеем». Будем биться!» — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 93:83 (20:19, 22:30, 24:21, 17:23) в пользу краснодарцев. Самым результативным игроком матча стал Доррел Райт, набравший 30 очков.