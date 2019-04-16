Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Филадельфия» разгромила «Бруклин» и сравняла счёт в серии

«Филадельфия» разгромила «Бруклин» и сравняла счёт в серии
Баскетбол / НБА

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете разгромил «Бруклин Нетс» — 145:123. Особенно хозяевам удалась третья четверть, которую они выиграли со счётом 51:23.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Трипл-дабл из 18 баллов, 10 подборов и 12 результативных передач на счету Бена Симмонса. 19 очков в активе Тобиаса Харриса, 17 – у Джея Джея Редика, 16 – у Бобана Марьяновича.

У гостей 19 очков на счету Спенсера Динуайдди, 16 – у Д’Анджело Расселла.

Счёт в серии стал равным – 1-1. Следующий матч состоится в Нью-Йорке 19 апреля, начало – в 3:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
16 апреля 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
145 : 123
(34:28, 31:36, 51:23, 29:36)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Харрис - 19, Симмонс - 18, Редик - 17, Марьянович - 16, Скотт - 15, Макконнел - 8, Батлер - 7, Коркмаз - 7, Эннис - 6, Монро - 5, Болден - 1
Бруклин Нетс: Динуайдди - 19, Расселл - 16, Холлис-Джефферсон - 15, Напьер - 13, ЛеВерт - 13, Пинсон - 9, Аллен - 9, Куруч - 8, Кэрролл - 6, Грэм - 5, Харрис - 4, Муса - 4, Дэвис - 2
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент