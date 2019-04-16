«Филадельфия» разгромила «Бруклин» и сравняла счёт в серии

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашнем паркете разгромил «Бруклин Нетс» — 145:123. Особенно хозяевам удалась третья четверть, которую они выиграли со счётом 51:23.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Трипл-дабл из 18 баллов, 10 подборов и 12 результативных передач на счету Бена Симмонса. 19 очков в активе Тобиаса Харриса, 17 – у Джея Джея Редика, 16 – у Бобана Марьяновича.

У гостей 19 очков на счету Спенсера Динуайдди, 16 – у Д’Анджело Расселла.

Счёт в серии стал равным – 1-1. Следующий матч состоится в Нью-Йорке 19 апреля, начало – в 3:00 мск.