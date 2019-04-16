Д. Риверс: сказал игрокам «Клипперс»: «Я не знаю, как победить «Голден Стэйт»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс рассказал, как мотивировал своих игроков во время большого перерыва во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (135:131, 1-1), когда действующие чемпионы лиги опережали их на 23 очка.

В третьей четверти преимущество «Голден Стэйт» достигло 31 очка (94:63), после чего «Клипперс» отыграли отставание и вышли вперёд. Этот камбэк стал самым большим в истории плей-офф НБА.

«Сказал игрокам, что мы должны победить. Говорил им, что нужно держаться как можно дольше. Я был честен с ними, сказал: «Не знаю, как это сделать. Мы должны всё выяснить, но нужно держаться всем вместе», — приводит слова Риверса ESPN.

Третий матч серии «Клипперс» и «Голден Стэйт» проведут в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 19 апреля, начало — в 5:30 мск.