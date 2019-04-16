Казинс получил травму мышцы бедра

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.

В клубе опасаются, что Казинс порвал мышцу. Детальная информация о травме и сроки восстановления станут известны после МРТ-обследования, которое 28-летний баскетболист пройдёт в ближайшее время.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона Демаркус набирал 16,3 очка, собирал 8,2 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,5 блок-шота и 1,3 перехвата за 25,7 минуты в среднем за игру.

Третий матч серии «Клипперс» и «Голден Стэйт» проведут в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 19 апреля, начало — в 5:30 мск.