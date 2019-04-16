Тренер «Басконии»: на матч в Москву мы отправляемся с надеждой

Сегодня, 16 апреля, в Москве состоится первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором ЦСКА примет «Басконию». Ожиданиями от встречи поделился наставник испанской команды Велимир Перасович.

«Наша цель — извлечь что-то положительное из поездки в Россию, знаем, что нас ждёт встреча с топ-командой. Отправляемся в Москву с надеждой. Все игроки хотят сыграть как можно лучше, потому что знают, что в плей-офф на них будут обращать особое внимание. Нам предстоит сыграть с соперником, в составе которого много талантливых баскетболистов. В ЦСКА знают, как выжать максимум из каждой ситуации, и это помогает им зарабатывать много штрафных бросков», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.