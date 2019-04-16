Итудис: ЦСКА придерживался плана в нападении и защите практически идеально

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Басконией», отметив, что подопечным удалось провести почти идеальную встречу.

«Думаю, что сегодня мы были лучшей командой. Мои игроки придерживались плана в нападении и защите практически идеально. Даже в конце первой четверти, когда мы проигрывали одно очко, было ощущение, что мы всё исправим, ритм был хорошим. Мы совсем недавно играли с «Басконией», и тогда мы выиграли с большим преимуществом в последней четверти.

Мы знали, что сможем привнести ту игру и в сегодняшний матч. В перерыве мы поняли, что нужно делать, и сделали это. Тот факт, что, не считая первую десятиминутку, в оставшихся трёх четвертях мы переиграли их с таким большим гандикапом, многое значит. Но мы понимаем и помним, что мы играем против отличной команды, которая мотивирована и талантлива, умеет защищаться», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.