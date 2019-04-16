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«Фенербахче» разгромил «Жальгирис» и открыл счёт в серии плей-офф

«Фенербахче» разгромил «Жальгирис» и открыл счёт в серии плей-офф
Баскетбол / Евролига

В Стамбуле завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Фенербахче» и «Жальгирисом».

Команда хозяев сразу же завладела инициативой и выиграла первую четверть со счётом 15:13. Во второй десятиминутке подопечные Обрадовича позволили гостям набрать всего 8 очков и довели преимущество до двузначного — 38:21.

Во второй половине матча команда из Турции продолжала доминировать и наращивать темп. В результате «Фенербахче» оформил победу с разницей в 33 очка, позволив соперникам набрать лишь 43 балла — 76:43.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 16 очков. У «Жальгириса» 10 баллов записал в актив Мариус Григонис, он же стал единственным игроком, набравшим в составе литовской команды двузначное количество очков.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
16 апреля 2019, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
76 : 43
(15:13, 23:8, 21:14, 17:8)
Жальгирис
Каунас, Литва
Фенербахче: Грин, Мелли, Махмутоглу, Калинич, Биберович, Слукас, Гудурич, Веселы, Гюлер, Мухаммед, Дювериоглу, Датоме
Жальгирис: Дэвис, Томпсон, Уолтерс, Уолкап, Вестерманн, Уляцкас, Милакнис, Уайт, Йокубайтис, Григонис, Каваляускас, Улановас
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