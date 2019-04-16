«Фенербахче» разгромил «Жальгирис» и открыл счёт в серии плей-офф

В Стамбуле завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Фенербахче» и «Жальгирисом».

Команда хозяев сразу же завладела инициативой и выиграла первую четверть со счётом 15:13. Во второй десятиминутке подопечные Обрадовича позволили гостям набрать всего 8 очков и довели преимущество до двузначного — 38:21.

Во второй половине матча команда из Турции продолжала доминировать и наращивать темп. В результате «Фенербахче» оформил победу с разницей в 33 очка, позволив соперникам набрать лишь 43 балла — 76:43.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 16 очков. У «Жальгириса» 10 баллов записал в актив Мариус Григонис, он же стал единственным игроком, набравшим в составе литовской команды двузначное количество очков.