Эффектный прыжок Хэкетта и яркий чирлидинг. Лучшие фото победы ЦСКА в Евролиге

16 апреля в Москве состоялся первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Басконией». Первая четверть прошла в результативной и практически равной борьбе, чуть удачливее в ней были гости — 24:23. Но уже во второй четверти «армейцы» перехватили лидерство и к большому перерыву вели с разницей в четыре очка — 44:40.



В третьей четверти подопечные Итудиса фактически сняли вопрос о победителе, преимущество ЦСКА стало двузначным — 73:52. В заключительном игровом отрезке москвичи продолжали контролировать происходящее на паркете и оформили победу с разгромным счётом — 94:68.



Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 19 очков. У «Басконии» 17 баллов набрал Шейвон Шилдс.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.