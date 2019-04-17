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Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от второго поражения «Портленду»

Дабл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от второго поражения «Портленду»
Баскетбол / НБА

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 114:94 (26:31, 28:23, 37:21, 23:19).

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, который набрал 33 очка. В активе разыгрывающего Дэмьена Лилларда 29 очков.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал форвард Пол Джордж, на счету которого 27 очков. Близок к трипл-даблу был Расселл Уэстбрук, который набрал 14 очков, отдал 11 передач и собрал 9 подборов.

Таким образом, «Портленд» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии — 2-0. Третья встреча команд состоится 20 апреля и пройдёт в Оклахома-Сити.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
114 : 94
(26:31, 28:23, 37:21, 23:19)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард, Тёрнер, Макколлум, Харклесс, Худ, Амину, Лейман, Леонард, Лябисье, Саймонс, Карри, Коллинс, Кантер
Оклахома-Сити Тандер: Адамс - 2, Уэстбрук, Фелтон, Ноэль, Моррис, Грант, Надер, Джордж, Шрёдер, Фергюсон, Бертон, Паттерсон
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