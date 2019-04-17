Уэстбрук: беру всю ответственность за поражение от «Портленда» на себя

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признал свою вину в неудаче команды во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Я должен играть сильнее. Беру всю ответственность за поражение на себя. Я действовал недопустимо. Постараюсь в будущем стать лучше», – приводит слова Уэстбрука ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Оклахома-Сити» со счётом 94:114. После него «Тандер» уступают в серии 0-2. В этом матче Уэстбрук набрал 14 очков, совершил 9 подборов, отдал 11 передач и сделал перехват за 37 минут. При этом он реализовал только 4 из 14 бросков с ближней и средней дистанций и 1 из 6 трёхочковых, а также допустил 6 потерь. Его показатель «плюс-минус» «-27» оказался худшим в команде.

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