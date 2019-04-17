Роскошный проход Леонарда и эффектный баззер-битер Лилларда – в топ-5 дня в НБА

Наглый сверхдальний трёхочковый разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда и его же эффектный баззер-битер из-за дуги после каскада финтов, роскошный проход лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда, завершённый мощным броском сверху, шикарная стремительная контратака «Сан-Антонио Спёрс», начатая блок-шотом центрового Якоба Пёлтля и законченная сокрушительным данком разыгрывающего Деррика Уайта, а также ключевое дальнее попадание в концовке разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея через руки соперника оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

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