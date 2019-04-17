Новицки: на прошлой неделе впервые за 10 лет выпил бокал вина

Завершивший игровую карьеру мощный форвард Дирк Новицки поделился новыми впечатлениями и планами на будущее.



«Через пару лет я вижу себя с удовольствием работающим тренером или менеджером. Я бы хотел стать наставником для молодых игроков и помогать им строить карьеры.



Чего бы я точно не хотел ни при каких обстоятельствах, так это сидеть дома и спрашивать себя: «Какого чёрта я сейчас не играю? Ведь я же ещё могу». Но мой организм уже не в том состоянии, чтобы выдерживать нагрузки профессионального баскетбола. В минувшем сезоне у меня были проблемы с прооперированной ногой. И я уверен, что лучше уже не станет.



На прошлой неделе я позволил себе съесть торт и впервые за 10 лет выпил бокал вина. После первых же глотков почувствовал приятное тепло внутри. Прекрасное ощущение», – цитирует Новицки Die Zeit.