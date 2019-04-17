Ватутин: ЦСКА рано распевать победные марши

Президент ЦСКА Андрей Ватутин предостерёг от излишнего оптимизма после успеха команды в первом матче плей-офф Евролиги с «Басконией».



«Распевать победные марши рано. Счёт в серии всего лишь 1:0, и не слишком важно, с какой разницей очков мы сегодня выиграли. Начало получилось нервным для двух команд. Мы, словно в боксе, обменивались ударами и искали слабые места в обороне соперника. Надо в четверг выигрывать второй матч, он почти наверняка пройдёт по иному сценарию. Два года назад в такой же серии плей-офф с басками мы довольно легко выиграли первый матч, а вторую игру взяли только в самой концовке благодаря двум точным штрафным Хайнса», – приводит слова Ватутина «Известия».



Первый матч серии завершился домашней победой ЦСКА со счётом 94:68.

Родригес уничтожил «Басконию». До «Финала четырёх» ещё две победы Испанцу хватило полчетверти, чтобы равную игру превратить в разгром басков.