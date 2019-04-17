Лукич: с приходом Куртинайтиса «Химки» успели построить новый рисунок игры

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками».



«С приходом Римаса Куртинайтиса и трёх новых игроков «Химки» успели построить новый рисунок игры. Конечно, какие-то моменты остались прежними, но видно, что команда играет в атакующий и очень скоростной баскетбол, а тренер пытается подготовить коллектив к стадии плей-офф, которая имеет для них большое значение.



У нас был фактически один день на подготовку, и мы постарались дать самую важную информацию нашим игрокам. Уверен, что с правильным настроем и мотивацией мы сможем вновь провести хороший матч против «Химок». Но с другой стороны, не сомневаюсь, что они захотят отомстить нам за первое поражение в этом сезоне», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.