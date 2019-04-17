«Анадолу Эфес» победил «Барселону» благодаря 21 очку Мичича

«Анадолу Эфес» на домашней площадке переиграл «Барселону» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Хозяева площадки с первой четверти смогли захватить инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. Второй игровой отрезок остался за гостями — они смогли сократить оставание к большому перерыву до двух очков.



Однако третья десятиминутка снова осталась за хозяевами, которые к заключительному игровому отрезку вели во встрече со счётом 58:49. Заключительный игровой отрезок ход встречи не изменил. Итоговый счёт — 75:68 в пользу хозяев.



Самым результативным игроком матча в составе «Анадолу Эфес» стал Василье Мичич, набравший 21 очко. В составе гостей отличился Анте Томич, набравший 14 очков.