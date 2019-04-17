Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Анадолу Эфес» победил «Барселону» благодаря 21 очку Мичича

«Анадолу Эфес» победил «Барселону» благодаря 21 очку Мичича
Баскетбол / Евролига

«Анадолу Эфес» на домашней площадке переиграл «Барселону» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Хозяева площадки с первой четверти смогли захватить инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в девять очков. Второй игровой отрезок остался за гостями — они смогли сократить оставание к большому перерыву до двух очков.

Однако третья десятиминутка снова осталась за хозяевами, которые к заключительному игровому отрезку вели во встрече со счётом 58:49. Заключительный игровой отрезок ход встречи не изменил. Итоговый счёт — 75:68 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча в составе «Анадолу Эфес» стал Василье Мичич, набравший 21 очко. В составе гостей отличился Анте Томич, набравший 14 очков.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
17 апреля 2019, среда. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
75 : 68
(26:15, 14:21, 18:13, 17:19)
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Мичич - 21, Ларкин - 12, Морман - 12, Данстон - 11, Пляйсс - 9, Андерсон - 5, Симон - 3, Бьёбуа - 2, Сайбир, Балбай, Шанлы, Тунджер
Барселона: Томич - 14, Эртель - 12, Пангос - 12, Шмитс - 9, Ханга - 7, Синглтон - 5, Клавер - 5, Блажич - 4, Рибас, Пустовой, Ориола, Курич
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент