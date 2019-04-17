Кайрис: «Калев» с нетерпением ждёт плей-офф!

Главный тренер «Калева» Дональдас Кайрис поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Великолепная игра! Мы понимали, насколько важен этот матч, и знали, что можем сегодня обеспечить себе выход в плей-офф. Также у нас была информация, что у «Зенита» есть проблемы с составом и мы можем это использовать.



Невероятный матч провёл сегодня Тони Ротен, и это касается не только его результативности, но и общего влияния на игру. Сезон ещё не закончен, но, считаю, это был один из наших лучших матчей. С нетерпением ждем плей-офф!» — приводит слова Дональдаса Кайриса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Эта победа позволила таллинскому коллективу обеспечить себе место в плей-офф сезона Единой лиги ВТБ.