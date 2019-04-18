«Реал» победил «Панатинаикос» благодаря 13 очкам Тейлора

Мадридский «Реал» на домашней площадке переиграл «Панатинаикос» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Хозяева с первой четверти смогли захватить инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в четыре очка. Второй игровой отрезок не изменил ситуацию на паркете — «Реал» смог увеличить преимущество ещё на четыре очка и ушёл на перерыв при счёте 43:35 в свою пользу.



После большого перерыва «Панатинаикосу» удалось переломить ход встречи и отквитать два очка отставания перед четвёртой десятиминуткой. В ней же сильнее оказались снова гости, однако для того, чтобы выиграть или хотя бы перевести матч в овертайм, этого не хватило. Итоговый счёт — 75:72 в пользу «Реала».



Самым результативным игроком матча в составе мадридцев стал Джеффри Тейлор, набравший 13 очков. В составе гостей 17 очков набрал Ник Калатес.