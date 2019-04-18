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«Реал» победил «Панатинаикос» благодаря 13 очкам Тейлора

«Реал» победил «Панатинаикос» благодаря 13 очкам Тейлора
Баскетбол / Евролига

Мадридский «Реал» на домашней площадке переиграл «Панатинаикос» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Хозяева с первой четверти смогли захватить инициативу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в четыре очка. Второй игровой отрезок не изменил ситуацию на паркете — «Реал» смог увеличить преимущество ещё на четыре очка и ушёл на перерыв при счёте 43:35 в свою пользу.

После большого перерыва «Панатинаикосу» удалось переломить ход встречи и отквитать два очка отставания перед четвёртой десятиминуткой. В ней же сильнее оказались снова гости, однако для того, чтобы выиграть или хотя бы перевести матч в овертайм, этого не хватило. Итоговый счёт — 75:72 в пользу «Реала».

Самым результативным игроком матча в составе мадридцев стал Джеффри Тейлор, набравший 13 очков. В составе гостей 17 очков набрал Ник Калатес.

Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
17 апреля 2019, среда. 22:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
75 : 72
(21:17, 22:18, 15:17, 17:20)
Панатинаикос
Афины, Греция
Реал Мадрид: Тэйлор - 13, Козёр - 12, Кампаццо - 8, Кэрролл - 8, Таварес - 8, Фернандес - 7, Препелич - 7, Томпкинс - 5, Рэндольф - 3, Айон - 2, Дек - 2, Рейес
Панатинаикос: Калатес - 17, Томас - 12, Вуюкас - 10, Лэнгфорд - 9, Папапетру - 8, Лекавичюс - 7, Килпатрик - 5, Папаяннис - 2, Гист - 2, Лойески, Адетокунбо, Митоглу
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