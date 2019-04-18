Новый президент «Нью-Орлеана» попытается убедить Энтони Дэвиса остаться

Новый исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин заявил, что в межсезонье постарается убедить форварда Энтони Дэвиса отказаться от идеи перехода в другую команду.

Гриффин сказал, что ещё не встречался с Дэвисом. 46-летний специалист намерен обсудить со звёздным форвардом все вопросы в ближайшее время.

Напомним, Энтони в конце января сообщил руководству «Пеликанс», что не станет подписывать с клубом новый контракт, когда летом 2020 года получит статус неограниченно свободного агента.

Основными претендентами на 26-летнего баскетболиста считаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс».

«Нью-Орлеан» завершил регулярный чемпионат сезона-2018/19 на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из штата Луизиана одержала 33 победы и потерпела 49 поражений.