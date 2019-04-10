Дэвис пришёл на последнюю игру «Нью-Орлеана» в майке «На этом всё, ребята»

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис пришёл на последнюю игру регулярного сезона в майке с надписью «На этом всё, ребята». Он не принимал участия в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», который закончился победой действующих чемпионов со счётом 112:103.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sports Illustrated.

В течение сезона Дэвис потребовал обмен. Клуб не смог найти подходящий вариант, но продолжит работать в межсезонье в этом направлении.

«Нью-Орлеан» не попал в плей-офф. «Пеликаны» занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 33-49.

В этом регулярном чемпионате форвард набирает 25,9 очка, собирает 12,0 подбора, отдаёт 3,9 передачи, а также совершает 2,4 блок-шота и 1,6 перехвата за 33,0 минуты в среднем за игру.