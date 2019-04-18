Лукич: сложно описать мое разочарование действиями одного из игроков

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Химок» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. После встречи Лукич отметил, что вина за поражение лежит на одном конкретном игроке.



«Очень обидное поражение. Вести 16 очков и проиграть матч… Сложно описать мое разочарование действиями одного из игроков, который создал хаос на площадке в последней четверти. Я разочарован, что он не может выполнить указания после тайм-аута.



В конце концов, это и моя вина, поскольку я его брал в команду. Говорю браво «Химкам» — боролись до конца. Использовали все наши подарки. Ничего такого, что мы от них не ожидали или не знали, не случилось. К сожалению, бывают такие игры», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.