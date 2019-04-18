«Жальгирис» обыграл «Фенербахче» и сравнял счёт в серии плей-офф

В Стамбуле завершился второй поединок четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Фенербахче» принимал «Жальгирис».

Первая четверть прошла практически в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом турецкой команды — 21:20. Но уже в следующей десятиминутке «Жальгирису» удалось оформить серьёзный рывок, что помогло литовцам уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 46:39.

В третьей четверти подопечные Ясикявичуса довели преимущество до двузначного — 73:58. В заключительном игровом отрезке «Фенербахче» был очень близок к тому, чтобы перевести встречу в овертайм, но «Жальгирису» удалось удержать минимальный перевес — 82:80. Таким образом, команда из Каунаса сравняла счёт в серии плей-офф — 1-1.

Самым результативным в составе победителей стал Эдгарас Улановас, набравший 20 очков. У «Фенербахче» 17 баллов записал в актив Луиджи Датоме.