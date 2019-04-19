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Эффектная болельщица и ликование Фойгтмана. Яркие фото с матча ЦСКА — «Баскония»

Болельщица БК ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Эффектная болельщица и ликование Фойгтмана. Яркие фото с матча ЦСКА — «Баскония»
Баскетбол / Евролига

18 апреля в Москве состоялся второй матч четвертьфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Басконией». Уже в первой четверти команда из Испании обозначила претензии на победу, уйдя в отрыв на 9 очков — 27:18. Во второй десятиминутке ЦСКА сократил отставание до 5 очков — 37:42.

После большого перерыва «Басконии» удалось оформить ещё один рывок, что помогло нарастить отрыв до двузначных чисел — 66:52. В заключительном игровом отрезке «армейцы» прибавили и серьёзно сократили отставание в счёте, но вырвать победу не смогли. Счёт встречи — 78:68 в пользу «Басконии».

Самым результативным в составе победителей стал Даррен Хиллиард, набравший 16 очков, дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил Венсан Пуарье. У ЦСКА 15 баллов набрал Кори Хиггинс.

После этого матча счёт в серии плей-офф стал 1-1. Следующий поединок этих команд состоится 23 апреля и пройдёт на арене «Басконии»

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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