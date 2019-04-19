Эффектная болельщица и ликование Фойгтмана. Яркие фото с матча ЦСКА — «Баскония»

18 апреля в Москве состоялся второй матч четвертьфинальной серии плей-офф между ЦСКА и «Басконией». Уже в первой четверти команда из Испании обозначила претензии на победу, уйдя в отрыв на 9 очков — 27:18. Во второй десятиминутке ЦСКА сократил отставание до 5 очков — 37:42.



После большого перерыва «Басконии» удалось оформить ещё один рывок, что помогло нарастить отрыв до двузначных чисел — 66:52. В заключительном игровом отрезке «армейцы» прибавили и серьёзно сократили отставание в счёте, но вырвать победу не смогли. Счёт встречи — 78:68 в пользу «Басконии».



Самым результативным в составе победителей стал Даррен Хиллиард, набравший 16 очков, дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил Венсан Пуарье. У ЦСКА 15 баллов набрал Кори Хиггинс.



После этого матча счёт в серии плей-офф стал 1-1. Следующий поединок этих команд состоится 23 апреля и пройдёт на арене «Басконии»

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Баскония» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.