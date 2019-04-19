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«Филадельфия» обыграла «Бруклин» благодаря 31 очку Симмонса, счёт в серии 2-1

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» благодаря 31 очку Симмонса, счёт в серии 2-1
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Бруклин Нетс» — 131:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Бен Симмонс, набравший 31 очко. Он реализовал 9 штрафных бросков из 11. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 29 баллов и 16 подборов. Он реализовал 6 бросков из 6 из-за дуги. 26 очков в активе Джея Джея Редика, 16 — у Джимми Батлера. Джоэл Эмбиид участия в матче не принимали.

В составе «Бруклина» по 26 очков набрали Д’Анджело Расселл и Карис Леверт., по 15 – у Джарретта Аллена и Спенсера Динуайдди.

«Филадельфия» вышла вперёд -2-1. Следующий матч также состоится в Нью-Йорке 20 апреля, начало – 20:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
19 апреля 2019, пятница. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
115 : 131
(24:32, 35:33, 31:32, 25:34)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 26, Расселл - 26, Динуайдди - 15, Аллен - 15, Холлис-Джефферсон - 14, Харрис - 8, Кэрролл - 6, Куруч - 3, Дэвис - 2, Дадли, Пинсон, Напьер, Грэм
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 31, Харрис - 29, Редик - 26, Батлер - 16, Марьянович - 14, Монро - 9, Эннис - 4, Скотт, Макконнел, Эмбиид, Коркмаз, Болден
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