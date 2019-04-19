«Филадельфия» обыграла «Бруклин» благодаря 31 очку Симмонса, счёт в серии 2-1

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» на выезде взял верх над «Бруклин Нетс» — 131:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Бен Симмонс, набравший 31 очко. Он реализовал 9 штрафных бросков из 11. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 29 баллов и 16 подборов. Он реализовал 6 бросков из 6 из-за дуги. 26 очков в активе Джея Джея Редика, 16 — у Джимми Батлера. Джоэл Эмбиид участия в матче не принимали.

В составе «Бруклина» по 26 очков набрали Д’Анджело Расселл и Карис Леверт., по 15 – у Джарретта Аллена и Спенсера Динуайдди.

«Филадельфия» вышла вперёд -2-1. Следующий матч также состоится в Нью-Йорке 20 апреля, начало – 20:00 мск.