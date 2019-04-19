Шикарный проход Хиггинса – в видеообзоре матча ЦСКА – «Баскония»

ЦСКА на своей площадке принимал испанскую «Басконию» во втором матче серии плей-офф Евролиги. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный проход атакующего защитника ЦСКА Кори Хиггинса, эффектный трёхочковый его партнёра по команде разыгрывающего Серхио Родригеса, а также роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Басконии» Луки Вилдосы и Венсана Пуарье.



Матч завершился победой «Басконии» со счётом 78:68. Самым результативным игроком встречи с 16 очками стал лёгкий форвард победителей Даррун Хиллиард. У ЦСКА отличился атакующий защитник Кори Хиггинс, набравший 15 очков. Теперь счёт в серии до трёх побед стал равным 1-1. Следующие два матча пройдут на площадке испанцев.

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