Майк Мэлоун: Деррик Уайт как будто не ел два дня перед матчем с «Денвером»

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» выделил в рядах соперника разыгрывающего Деррика Уайта.



«Нисколько не сомневаюсь, что Уайт последние два дня часто вспоминал о том, какую игру показал Джамал Маррей в четвёртой четверти второй встречи серии. У меня создалось впечатление, что Деррик не ел два дня перед матчем. Он вышел на площадку голодным и заряженным на борьбу и предельно чётко дал всем понять, на что способен. Я очень хочу увидеть, чем на это ответят наши парни», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Денвера» со счётом 108:118. После него «Наггетс» уступают в серии до четырёх побед 1-2. Уайт в этом матче набрал 36 очков, совершил 5 подборов, отдал 5 передач, сделал 3 перехвата и поставил блок-шот за 33 минуты.

«Сан-Антонио» благодаря 36 очкам Уайта обыграл «Денвер» и повёл в серии 2-1