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В Бруклине пообещали награду $ 27 млн за находку пропавшего броска Бен Симмонса

В Бруклине пообещали награду $ 27 млн за находку пропавшего броска Бен Симмонса
Баскетбол / НБА

Болельщики «Бруклин Нетс» поиздевались на разыгрывающим «Филадельфии Сиксерс» Беном Симмонсом накануне третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА. Они расклеили вокруг арены команды объявления о розыске пропавшего среднего броска Симмонса, за находку которого пообещали награду в $ 26,6 млн, что соответствует общей сумме контракта игрока. При этом в качестве особых примет защитника было указано «очень посредственный», а в качестве места, где его видели последний раз, написано «Пьянка в Орландо». Последнее замечание является намёком на информацию о том, что разыгрывающий не вышел на один из матчей регулярного чемпионата в марте, поскольку якобы выпивал накануне.

Встреча завершилась домашним поражением «Бруклина» со счётом 115:131. Симмонс в ней набрал 31 очко, совершил 4 подбора, отдал 9 передач, сделал 2 перехвата и поставил 3 блок-шота за 38 минут.

Фото объявления доступно для просмотра в микроблоге обозревателя Nets Daily Антонио Пуччио в «Твиттере».

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» благодаря 31 очку Симмонса, счёт в серии 2-1
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