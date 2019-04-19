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Ховард продлил контракт с «Вашингтоном» на следующий сезон с зарплатой $ 5,6 млн

Ховард продлил контракт с «Вашингтоном» на следующий сезон с зарплатой $ 5,6 млн
Баскетбол / НБА

Центровой Дуайт Ховард воспользовался правом автоматически продлить контракт с «Вашингтон Уизардс» на следующий сезон с зарплатой $ 5,6 млн, сообщает ESPN.

33-летний Ховард подписал с «Вашингтоном» двухлетний договор в прошлое межсезонье. В нынешнем сезоне из-за травмы спины он принял участие только в 9 встречах регулярного чемпионата. Центровой набирал по 12,8 очка и совершал по 9,2 подбора за 26 минут в среднем за игру. Впервые за время выступлений в лиге его средние показатели составили меньше 10 подборов за матч, а более низкую результативность он демонстрировал только в дебютном сезоне.

«Вашингтон» стал шестой командой в карьере Ховарда в НБА. Ранее он никогда не проводил меньше 41 встречи за сезон.

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