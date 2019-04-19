Ибака: хотел бы сыграть в сборной на Кубке мира, но это решение не за мной

Баскетболист «Торонто Рэпторс» и сборной Испании Серж Ибака подчеркнул, что он хотел бы выступить за национальную команду на Кубке мира, но это решение будет принимать не он.



«Я бы хотел сыграть в составе сборной Испании, но это решение не за мной. Это сложное решение для всех для меня, Федерации баскетбола Испании и тренера национальной команды. Посмотрим, что произойдёт.



Правда в том, что мы сейчас мало говорим о сборной команде, потому что моя основная работа сейчас здесь, в «Торонто Рэпторс» и нам стоит оставаться профессионалами. Есть много любей, которые считают, что если мы с Серджио Скариоло в одной команде, то мы многообсуждаем ситкацию в национальной сборной. Но это не так, мы говорим только о текущих проблемах клуба, когда наступит лето мы уже посмотрим, что получится», — приводит слова Ибаки официальный сайт ФИБА.