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Президент «Жальгириса»: не удивлюсь, если летом Ясикявичюс возглавит клуб НБА

Президент «Жальгириса»: не удивлюсь, если летом Ясикявичюс возглавит клуб НБА
Баскетбол / Евролига

Президент «Жальгириса» Паулис Мотеюнас рассказал, что в следующем сезоне команда сможет оперировать большим бюджетом. Возможно, сумма достигнет 11 млн евро. Вместе с тем он отметил, что даже этого фактора может не хватить для того, чтобы удержать на посту главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.

«Наш бюджет может быть увеличен до 11 млн евро. Но это не значит, что нам обязательно удастся удержать Ясикявичюса. Рынок НБА очень непредсказуем, так что не удивлюсь, если летом Шарунас возглавит один из клубов НБА.

Что касается сохранения состава, то тот же Брендон Дэвис получает в несколько раз меньше от реальной рыночной стоимости. Для него будет нормально уйти туда, где ему заплатят больше", — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.

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