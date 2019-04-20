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«Бостон» благодаря 23 очкам Брауна обыграл «Индиану» и повёл в серии 3-0

«Бостон» благодаря 23 очкам Брауна обыграл «Индиану» и повёл в серии 3-0
Баскетбол / НБА

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» — 104:96. В первой четверти гости победили со счётом 41:28, во второй уступили – 18:33.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 23 очка. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 подборов. 18 очков на счету Джейсона Тэйтума, 16 – у Эла Хорфорда.

В составе «Индианы» 19 очков набрал Тайрик Эванс, 15 – у Бояна Богдановича, 13 – у Майлза Тёрнера. В шаге от дабл-дабла остановился Таддеус Янг – 11 баллов и 9 подборов.

«Бостон» повёл в серии 3-0. Следующий матч состоится в Индианаполисе 21 апреля, начало – в 20:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
20 апреля 2019, суббота. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
96 : 104
(28:41, 33:18, 12:21, 23:24)
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Эванс - 19, Богданович - 15, Тёрнер - 13, Сабонис - 12, Янг - 11, Мэттьюз - 11, Коллисон - 10, Джозеф - 5, Холидей, Самнер, О'Куинн, Макдермотт, Лиф
Бостон Селтикс: Браун - 23, Ирвинг - 19, Тейтум - 18, Хорфорд - 16, Моррис - 11, Розир - 9, Хэйворд - 6, Бэйнс - 2, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Оджелей, Уильямс
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