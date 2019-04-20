«Бостон» благодаря 23 очкам Брауна обыграл «Индиану» и повёл в серии 3-0

В третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» — 104:96. В первой четверти гости победили со счётом 41:28, во второй уступили – 18:33.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, набравший 23 очка. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 подборов. 18 очков на счету Джейсона Тэйтума, 16 – у Эла Хорфорда.

В составе «Индианы» 19 очков набрал Тайрик Эванс, 15 – у Бояна Богдановича, 13 – у Майлза Тёрнера. В шаге от дабл-дабла остановился Таддеус Янг – 11 баллов и 9 подборов.

«Бостон» повёл в серии 3-0. Следующий матч состоится в Индианаполисе 21 апреля, начало – в 20:00 мск.