Участие Эмбиида в четвёртом матче с «Бруклином» находится под вопросом

В тренерском штабе «Филадельфии Сиксерс» не уверены, что центровой Джоэл Эмбиид сможет помочь команде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (2-1), сообщает ESPN.

Эмбиид испытывает проблемы с левым коленом. После перерыва на Матч звёзд 25-летний игрок пропустил 14 игр «Филадельфии» из 24. Центровой не принимал участия в третьей встрече с «Бруклином» (131:115).

В нынешнем розыгрыше плей-офф Джоэл набирает 22,5 очка, собирает 12,5 подбора, отдаёт 2,5 передачи, а также совершает 2,5 блок-шота и 0,5 перехвата за 22,5 минуты в среднем за матч.

«Сиксерс» и «Нетс» проведут третью игру серии в Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» сегодня, 20 апреля, в 22:00 мск.