Доневалд: «Зенит» – очень талантливая, тренерская команда

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями о предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Зенит» – очень талантливая, тренерская команда. Она отличается строгой дисциплиной и играет в жесткий баскетбол. По сравнению с началом сезона «Зенит» сильно изменился, он идет на пятом месте, и матч в Санкт-Петербурге обещает быть очень непростым», — приводит слова Боба Доневалда официальный сатй краснодарской команды.



«Локомотив-Кубань» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 16 побед в 23 матчах. На счету «Зенита» 14 побед в 24 встречах, санкт-петербургская команда идёт на шестой строчке в турнирной таблице.



Встреча «Локомотива-Кубань» и «Зенита» пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 апреля. Начало в 17:00 по московскому времени.