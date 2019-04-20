Ивлев: «Локо» нужно сохранить преимущество своей площадки в плей-офф

Форвард «Локомотива-Кубань» Владимир Ивлев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Матч с «Зенитом» важен в турнирном плане. Нам нужно сохранить преимущество своей площадки в плей-офф. С приходом нового тренера команда набрала неплохой ход, но мы хотим прогрессировать и дальше. В игре не примет участия Джален Рейнольдс, однако это не облегчает нашу задачу. «Зенит» обладает рядом хороших исполнителей, играет с большим желанием и сражается все 40 минут. Во встрече с УНИКСом петербуржцы проигрывали с большой разницей в первой половине, но вернулись и затащили игру в концовку», — приводит слова Владимира Ивлева официальный сатй краснодарской команды.



«Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 16 побед в 23 матчах. На счету «Зенита» 14 побед в 24 встречах, санкт-петербургская — на шестом месте в турнирной таблице.



Встреча «Локомотива-Кубань» и «Зенита» пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 17:00 мск.