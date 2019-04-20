Битадзе выставит кандидатуру на драфт НБА

Центровой «Будучности» и национальной сборной Грузии Гога Битадзе выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2019 года, сообщает Sportando. 19-летний баскетболист начинал сезон в составе «Мега Бемакс», а позже перешёл в топ-команду Адриатической лиги «Будучность».

В этом турнире он набирал в среднем 12,5 очка и собирал 4,9 подбора. В Евролиге Битадзе принял участие в 13 встречах, набирая в них 12,1 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 1,2 передачи в среднем. По итогам сезона Адриатической лиги центровой был признан MVP регулярного чемпионата.

В случае если Битадзе будет выбран на драфте одной из команд, он станет вторым действующим грузинским игроком в НБА. На данный момент Грузию в лиге представляет лишь Заза Пачулия.