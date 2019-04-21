20 очков О'Брайена помогли «Астане» победить «Енисей»

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Астана» принимала «Енисей». Хозяева неудачно начали встречу и после первой четверти проигрывали красноярскому коллективу с разницей в 11 очков — 17:28.

К большому перерыву «Астана» немного сократила отставание — 43:50. В третьей четверти на паркете практически ничего не поменялось и сибиряки продолжали удерживать лидерство — 73:67. Но на заключительном игровом отрезке команда из столицы Казахстана совершила мощный рывок и сумела оформить победу — 93:85.

Самым результативным в составе победителей стал Джей Джей О'Брайен, набравший 20 очков. У «Енисея» 19 баллов в активе Дениса Захарова. Благодаря этому успеху «Астана» повысила шансы на сохранение пятого места в таблице. На него претендует также «Зенит».