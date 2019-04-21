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20 очков О'Брайена помогли «Астане» победить «Енисей»

20 очков О'Брайена помогли «Астане» победить «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Астана» принимала «Енисей». Хозяева неудачно начали встречу и после первой четверти проигрывали красноярскому коллективу с разницей в 11 очков — 17:28.

К большому перерыву «Астана» немного сократила отставание — 43:50. В третьей четверти на паркете практически ничего не поменялось и сибиряки продолжали удерживать лидерство — 73:67. Но на заключительном игровом отрезке команда из столицы Казахстана совершила мощный рывок и сумела оформить победу — 93:85.

Самым результативным в составе победителей стал Джей Джей О'Брайен, набравший 20 очков. У «Енисея» 19 баллов в активе Дениса Захарова. Благодаря этому успеху «Астана» повысила шансы на сохранение пятого места в таблице. На него претендует также «Зенит».

Единая лига ВТБ
21 апреля 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
93 : 85
(17:28, 26:22, 24:23, 26:12)
Енисей
Красноярск, Россия
Астана: О'Брайен - 20, Дженкинс - 17, Холт - 16, Жигулин - 15, Хортон - 11, Клеммонс - 10, Гросселл - 4, Бажин, Мурзагалиев, Ергали, Гаврилов, Марчук
Енисей: Захаров - 19, Мейерс - 17, Роберсон - 15, Попов - 15, Комиссаров - 10, Харрисон - 6, Викторов - 3, Лукашов, Лавников, Брюсевиц, Митусов
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