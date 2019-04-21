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Дабл-дабл Смита помог УНИКСу победить «Автодор»

Дабл-дабл Смита помог УНИКСу победить «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС на выезде переиграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцам удалось отлично начать встречу, в первой четверти совершив рывок, который позволил им уйти на первый перерыв с преимуществом в восемь очков. Однако уже во втором игровом отрезке УНИКС смог сократить отставание до двух очков.

После большого перерыва УНИКС продолжил наращивать преимущество, сначала достаточно быстро выйдя вперёд, а затем и начав отрываться от соперников. По итогам третьего игрового отрезка УНИКС повёл с отрывом в пять очков. Не изменилась ситуация и в заключительной четверти, которая также осталась за казанцами. Итоговый счёт — 111:95 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Джамар Смит, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 передач. В составе хозяев отличился Трэ Голден, на счету которого 26 очков.

Единая лига ВТБ
21 апреля 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
95 : 111
(33:25, 25:31, 24:37, 13:18)
УНИКС
Казань, Россия
Автодор: Голден - 26, Савович - 16, Кравиш - 16, Михайловский - 13, Ньюбилл - 10, Квитковских - 9, Забелин - 5, Бестужев, Петенев, Барышев, Рожков
УНИКС: Смит - 27, Морган - 22, Макколум - 18, Каймакоглу - 11, Ндур - 9, Понкрашов - 9, Колесников - 8, Кощеев - 4, Клименко - 2, Шелекето - 1, Сергеев, Локкетт
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