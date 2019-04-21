Дабл-дабл Смита помог УНИКСу победить «Автодор»

Казанский УНИКС на выезде переиграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовцам удалось отлично начать встречу, в первой четверти совершив рывок, который позволил им уйти на первый перерыв с преимуществом в восемь очков. Однако уже во втором игровом отрезке УНИКС смог сократить отставание до двух очков.



После большого перерыва УНИКС продолжил наращивать преимущество, сначала достаточно быстро выйдя вперёд, а затем и начав отрываться от соперников. По итогам третьего игрового отрезка УНИКС повёл с отрывом в пять очков. Не изменилась ситуация и в заключительной четверти, которая также осталась за казанцами. Итоговый счёт — 111:95 в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком матча в составе казанцев стал Джамар Смит, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 передач. В составе хозяев отличился Трэ Голден, на счету которого 26 очков.