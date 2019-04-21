«Цмоки-Минск» обыграл «Зелену Гуру», уступая после первой четверти «-10»

«Цмоки-Минск» (Беларусь) одержал победу над «Зеленой Гурой» (Польша) в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева с первой четверти захватили инициативу, выиграв игровой отрезок с разницей в 10 очков. Второй и третий игровые отрезки остались за гостями, перед заключительной десятиминуткой минский коллектив вёл с преимуществом в два очка. Четвёртая четверть прошла в равной борьбе и завершилась вничью, что позволило «Зелене Гуре» одержать победу. Итоговый счёт встречи — 80:78 (16:26, 22:14, 21:17, 21:21) в пользу «Цмоки-Минск».

Самым результативным игроком поединка оказался защитник «Цмоки-Минск» Девон Саддлер, набравший 23 очка. В активе форварда «Зелены Гуры» Куинтона Хосли 19 очков, а его партнёр по команде Желько Шакич отметился дабл-даблом из 17 очков и 16 подборов.



«Зелена Гура» занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 5 побед в 25 матчах. «Цмоки-Минск» идёт на 14-й строчке с 4 победами в 25 матчах.